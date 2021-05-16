Через загострення у Секторі Гази ісламські країни зібралися на терміновий саміт

Члени Організації ісламського співробітництва нерішуче реагують на близькосхідний конфлікт

Організація ісламського співробітництва, що складається з 57 країн, скликала надзвичайне засідання сьогодні через бойові дії між Ізраїлем та рухом ХАМАС у Секторі Гази.

Екстрене засідання через загострення протистояння у Секторі Гази скликала сьогодні Організація ісламського співробітництва, що нараховує 57 країн-членів. Як повідомляє AP, у той час, як більшість країн Арабської ліги вважають, що палестинці повинні мати свою незалежну державу, Ізраїль нещодавно уклав угоди про дипломатичні стосунки з кількома членами цієї організації.

Цей факт, як і занепокоєння деяких держав щодо діяльності руху ХАМАС, пояснює дещо кволу реакцію ісламських країн на теперішню ескалацію, на відміну від рішучих відповідей упродовж минулих десятиліть.

Міністр закордонних справ Адміністрації Палестини Ріяд Малкі засудив Ізраїль на початку засідання. «Нам потрібно сказати Аллаху, що ми будемо чинити опір до останнього дня», – сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу дотримується такої ж жорсткої позиції. «Ізраїль несе відповідальність за недавню ескалацію у Східному Єрусалимі, на Західному березі та у Секторі Газа», – зазначив у виступі Чавушоглу.

«Наші попередження Ізраїлю минулого тижня залишились без уваги», – заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, звинувативши Ізраїль у «геноциді та злочинах проти людства».

Нагадаємо, палестино-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Починаючи з 10 травня із Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Зокрема у Лондоні на акції в підтримку Палестини постраждали дев’ять поліцейських, така ж кількість демонстрантів затримана.

Тим часом у Києві поблизу посольства Російської Федерації відбувся мітинг на підтримку Ізраїлю, учасники якого прийшли із гаслами «Росія = ХАМАС».