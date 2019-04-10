В Ізраїлі оголосили попередні результати парламентських виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламентські вибори в Ізраїлі

Партія чинного прем'єр-міністра Нетаньяху вирвалася вперед на 1%

Ізраїльська Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередні результати виборів після обробки 64,24% протоколів.

Про це повідомляє ЦВК.

Партія «Лікуд« чинного прем'єр-міністра Баньяміна Нетаньяху лідирує з невеликим відривом в 1%. Вона набрала вже 27,07% голосів - за неї віддали свої голоси понад 761,9 тис. виборців.

Головний опонент Нетаньяху - Бені Ганц - з його блоком партій «Кахоль-Лаван» отримав результат 25,96%. За нього віддали голоси 253,9 тис. ізраїльтян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обидва лідери виборчих перегонів в Ізраїлі одночасно заявили про перемогу своїх партій. За результатами несолько екзитполів партія «Лікуд» могла отримати на кілька місць менше блока партій Ганц.

Вибори в 21 Кнесет Ізраїлю позачергові. Після оголошення результатів виборів дві лідируючих партії почнуть переговори з іншими партіями, щоб вони підтримали свого кандидата на пост прем'єр-міністра.