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    В Ізраїлі оголосили попередні результати парламентських виборів

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    <span>Парламентські вибори в Ізраїлі</span> - В Ізраїлі оголосили попередні результати парламентських виборів
    Парламентські вибори в Ізраїлі

    Партія чинного прем'єр-міністра Нетаньяху вирвалася вперед на 1%

    Ізраїльська Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередні результати виборів після обробки 64,24% протоколів.

    Про це повідомляє ЦВК.

    Партія «Лікуд« чинного прем'єр-міністра Баньяміна Нетаньяху лідирує з невеликим відривом в 1%. Вона набрала вже 27,07% голосів - за неї віддали свої голоси понад 761,9 тис. виборців.

    Головний опонент Нетаньяху - Бені Ганц - з його блоком партій «Кахоль-Лаван» отримав результат 25,96%. За нього віддали голоси 253,9 тис. ізраїльтян.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обидва лідери виборчих перегонів в Ізраїлі одночасно заявили про перемогу своїх партій. За результатами несолько екзитполів партія «Лікуд» могла отримати на кілька місць менше блока партій Ганц.

    Вибори в 21 Кнесет Ізраїлю позачергові. Після оголошення результатів виборів дві лідируючих партії почнуть переговори з іншими партіями, щоб вони підтримали свого кандидата на пост прем'єр-міністра.

    ЦВК вибори Ізраїль партії
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