В Ізраїлі схвалили створення нових будинків на окупованих палестинських територіях



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Ізраїль із візитом має відвідати Джаред Кушнер, який відповідає в уряді США за врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту

Представники уряду Ізраїлю повідомили про прийняття рішення щодо початку створення нових будинків на окупованих територіях Палестини. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про 6000 будинків для ізраїльських поселенців і 700 будинків для палестинців. Будівництво буде проводитися в так званому «секторі С», який охоплює майже 60% західного берегу річки Йордан.

Відповідно до домовленостей 1993 року Ізраїль здійснює адміністративне управління окупованими територіями даного сектору і забезпечує в них безпеку до досягнення остаточної угоди про мирне врегулювання.

Заява про майбутнє будівництво була зроблена напередодні візиту до Ізраїлю помічника президента США Джареда Кушнера, який відповідає за врегулювання конфлікту Ізраїлю і Палестини. Більшість світових держав засуджують ізраїльське будівництво на окупованих палестинських територіях. Проте Вашингтон не виключає збереження контролю Ізраїлю над незаконними поселеннями на західному березі річки Йордан – частково або повністю залежно від умов остаточної угоди.