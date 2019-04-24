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    В Єгипті підтримали продовження президентського терміну

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    <span>В Єгипті дозволили чинному президенту залишатися при владі до 2030 року</span> - В Єгипті підтримали продовження президентського терміну
    В Єгипті дозволили чинному президенту залишатися при владі до 2030 року

    За даними виборчої комісії країни, 88,83% громадян підтримали поправки до конституції

    Жителі Єгипту на референдумі схвалили поправки до конституції країни, які збільшують президентський термін.

    Про це повідомляє CNN.

    За даними виборчої комісії країни, 88,83% громадян підтримали поправки.

    Зазначимо, на референдумі єгиптяни повинні були проголосувати за конституційні зміни, які потенційно дозволять президенту Абдель Фаттаху ас-Сісі залишитися на своєму посту до 2030 року. Референдум тривав кілька днів.

    Минулого тижня парламент затвердив поправки до конституції щодо продовження терміну повноважень президента з чотирьох до шести років. Положення про те, що президент має право переобиратися не більше двох термінів поспіль, залишається в силі.

    Згідно з рішенням виборчої комісії, громадяни Єгипту повинні були проголосувати за кожною статтею окремо. Всередині країни референдум тривав до 22 квітня включно, які проживають за кордоном єгиптяни голосували з 19 по 21 квітня.

    Підсумки рефендума повинні бути оприлюднені не пізніше 27 квітня.

    Додамо, що 63-річний Абдель Фатах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року.

    Єгипет референдум президент
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