В Єгипті підтримали продовження президентського терміну



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В Єгипті дозволили чинному президенту залишатися при владі до 2030 року

За даними виборчої комісії країни, 88,83% громадян підтримали поправки до конституції

Жителі Єгипту на референдумі схвалили поправки до конституції країни, які збільшують президентський термін.

Про це повідомляє CNN.

За даними виборчої комісії країни, 88,83% громадян підтримали поправки.

Зазначимо, на референдумі єгиптяни повинні були проголосувати за конституційні зміни, які потенційно дозволять президенту Абдель Фаттаху ас-Сісі залишитися на своєму посту до 2030 року. Референдум тривав кілька днів.

Минулого тижня парламент затвердив поправки до конституції щодо продовження терміну повноважень президента з чотирьох до шести років. Положення про те, що президент має право переобиратися не більше двох термінів поспіль, залишається в силі.

Згідно з рішенням виборчої комісії, громадяни Єгипту повинні були проголосувати за кожною статтею окремо. Всередині країни референдум тривав до 22 квітня включно, які проживають за кордоном єгиптяни голосували з 19 по 21 квітня.

Підсумки рефендума повинні бути оприлюднені не пізніше 27 квітня.

Додамо, що 63-річний Абдель Фатах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року.