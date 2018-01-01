В Єгипті стратили п'ятьох людей

Чотирьох трибунал засудив до смерті за теракт на стадіоні в 2015 році

Влада Єгипту заявила про приведення у виконання смертних вироків стосовно п'ятьох ув'язнених, четверо з яких звинувачують у тероризмі. Про це повідомляє Reuters. Чотирьох трибунал засудив до смерті за теракт на стадіоні в 2015 році, жертвами якого стали троє кадетів. П'ятий страчений за кримінальним обвинуваченням, деталі якого не



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Чотирьох трибунал засудив до смерті за теракт на стадіоні в 2015 році

Влада Єгипту заявила про приведення у виконання смертних вироків стосовно п'ятьох ув'язнених, четверо з яких звинувачують у тероризмі.

Про це повідомляє Reuters.

Чотирьох трибунал засудив до смерті за теракт на стадіоні в 2015 році, жертвами якого стали троє кадетів.

П'ятий страчений за кримінальним обвинуваченням, деталі якого не розголошуються.

Вироки приведені у виконання через кілька днів після того, як були страчені 15 осіб, визнаних винними у нападі на поліцейських.

Страта в Єгипті здійснюється через повішення. Вирок був приведений у виконання в тюрмі Борг-аль-Араб, на захід від міста Олександрія, після того, як військовий апеляційний суд відхилив апеляції обвинувачених.