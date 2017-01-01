У Єгипті повісили 15 ісламістів за напади на службу безпеки

Страта стала наймасовішою за останні два роки

Єгипетська влада стратила 15 в'язнів, яких звинуватили в нападах на представників служб безпеки арабської республіки на півострові Сінай. Про це повідомляє DW. У двох в'язницях Бурдж-ель-Араб та Ваді-ель-Натрун у вівторок, 26 грудня, чоловіків-ісламістів повісили за вироком військового трибуналу за спробу повстання, повідомила місцева



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Страта стала наймасовішою за останні два роки

Єгипетська влада стратила 15 в'язнів, яких звинуватили в нападах на представників служб безпеки арабської республіки на півострові Сінай. Про це повідомляє DW.

У двох в'язницях Бурдж-ель-Араб та Ваді-ель-Натрун у вівторок, 26 грудня, чоловіків-ісламістів повісили за вироком військового трибуналу за спробу повстання, повідомила місцева поліція. Це стало наймасовішою стратою в Єгипті після повішення шістьох ісламістів у 2015 році.

Військовий суд відмовив обвинуваченим в апеляції. Їх визнали винними у вбивстві в місті Ель-Аріш офіцера та сімох солдатів чотири роки тому, а також у спробі вбивства солдата у патрулі сил безпеки.

Від військового перевороту, який повалив президента Мохамеда Мурсі в 2013 році, Єгипет переживає хвилю постійних атак бойовиків. В основному нападники-ісламісти атакують представників силових відомств, а також християнську меншину.

Страждають переважно цивільні - приміром, в листопаді 2017 року в мечеті на Сінайському півострові стався теракт, що забрав життя понад 300 осіб. Після цього президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі наказав голові генштабу армії покласти край діяльності радикальних ісламістів упродовж трьох місяців, застосовуючи «брутальну силу».