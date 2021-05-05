НАБУ завершило розслідування справи щодо «труби Медведчука»

Бюро завершило розслідування дій експертки, через яку «трубу Медведчука» не визнали власністю держави

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування кримінальної справи, за якою заарештували так звану трубу Медведчука. Йдеться про дії експерта, які дозволили не віддати нафтопровід державі. Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

Повідомляється, що завершено розслідування дій експертки, на підставі висновку якої суд відмовив державі у визнанні права власності на ділянку нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч.3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді).

За даними слідства, експертка склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області. Цей суд у серпні 2017 року ухвалив рішення щодо «труби Медведчука» на користь компанії «ПрикарпатЗахідтранс». Їй повідомили про підозру в лютому 2021 року.

Зазначимо, «ПрикарпатЗахідтранс» пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введені санкції.

Нещодавно «нафтопровід Медведчука» отримав нового управителя – «Укртранснафту».

Раніше вже стало відомо, що нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок», який відповідно до санкцій РНБО конфіскований у Віктора Медведчука, може перейти в управління Ігоря Коломойського. На початку квітня з’явилась інформація про передачу нафтопродуктопроводу під контроль державній «Укртранснафті» задля його збереження. ЗМІ повідомляють, що тепер «труба Медведчука», цілком імовірно, може стати «трубою Коломойського».

Останнім часом цим трубопроводом постачалося дизельне паливо. Експерти оцінювали обсяги до 2 млн тонн на рік, що становить близько 20% українського ринку дизпалива.



