Bloomberg: звільнення Коболєва ускладнить переговори України з МВФ
Несподіваний крок Кабміну ризикує засмутити західних донорів, прогнозують журналісти
Рішення уряду України звільнити голову НАК «Нафтогаз України» може загрожувати ускладненням переговорів про надання допомоги МВФ у розмірі 5,5 млрд доларів. Про це йдеться в статті Вloomberg.
«Несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, у тому числі Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів», – пише видання.
У матеріалі також наголошується, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг «колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит», і саме він «привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського «Газпрому» в 2018 році».
ЗМІ також нагадало, що вже ексглава «Нафтогазу» не знав, що його звільнять та не писав відповідної заяви.
Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Напередодні ввечері Вітренко вже попрощався з Кабміном.
Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.
У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.
Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.
Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році. Водночас, 29 квітня в сесійній залі парламенту повинні голосувати за призначення нового міністра енергетики. На його посаду пропонують віце-президента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка.
28 квітня Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.