Bloomberg: звільнення Коболєва ускладнить переговори України з МВФ

Вloomberg вказує, що Андрій Коболєв не знав, що його звільнять та не писав відповідної заяви

Несподіваний крок Кабміну ризикує засмутити західних донорів, прогнозують журналісти

Рішення уряду України звільнити голову НАК «Нафтогаз України» може загрожувати ускладненням переговорів про надання допомоги МВФ у розмірі 5,5 млрд доларів. Про це йдеться в статті Вloomberg.

«Несподіваний крок ризикує засмутити західних донорів, у тому числі Міжнародний валютний фонд, які підтримали Коболєва і вже були вражені масовим відходом реформаторів», – пише видання.

У матеріалі також наголошується, що Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг «колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит», і саме він «привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського «Газпрому» в 2018 році».

ЗМІ також нагадало, що вже ексглава «Нафтогазу» не знав, що його звільнять та не писав відповідної заяви.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави правління НАК «Нафтогаз України». На його місце призначили попереднього в.о. обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Напередодні ввечері Вітренко вже попрощався з Кабміном.

Кабінет міністрів заявив, що офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

У свою чергу Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення із новин та відповідного заяви не писав.

Раніше виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко написав листа на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в якому запропонував прем'єру звільнити керівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, а разом із ним – й усіх членів наглядової ради державної компанії.

Напередодні «Нафтогаз» відзвітував про мільярдні збитки у 2020 році. Водночас, 29 квітня в сесійній залі парламенту повинні голосувати за призначення нового міністра енергетики. На його посаду пропонують віце-президента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка.

28 квітня Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.