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В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
У 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки, чим фактично послабив раніше введені обмеження
ілюстративне фото: Depositphotos

У ЄС згодні, що потрібно повністю заборонити російську металопродукцію

У Європейському Союзі погоджуються, що заборона на російську металопродукцію має бути розширена, і робота вже ведеться. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко, який раніше з колегами-депутатами ПАРЄ звернувся до ЄС з відповідним закликом. 

«Ми отримали відповідь на наш лист від Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Він заявив, що повністю згоден: вся без винятку металопродукція з країни-агресора має бути заборонена і ця робота вже ведеться», – написав Гончаренко.

У листі, зокрема, Боррель заявив, що повністю згоден з пропозицією депутатів повністю припинити імпорт російської металопродукції до ЄС.

«Важливо продовжувати пошук шляхів подальшого стримування фінансових надходжень Росії. Враховуючи процес прийняття рішень в Союзі, особливо щодо зовнішньої політики та політики безпеки, важливо досягти одностайної підтримки всіх держав-членів. Наразі для досягнення цього порогу необхідно узгодити різні позиції. Будьте впевнені, що вашу пропозицію буде ретельно розглянуто», – написав Боррель.

Нагадаємо: у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки, чим фактично послабив раніше введені обмеження.

У свою чергу депутати трьох країн – України, Польщі та Естонії, – звернулися до ЄС з закликом діяти жорсткіше, і працювати не тільки над введенням нових санкцій, а й посилювати вже існуючі.

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Теги: росія санкції Олексій Гончаренко металургія Європейський союз

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