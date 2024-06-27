Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії
Російські металургійні напівфабрикати з Росії руйнують європейський ринок
фото: depositphotos.com

У 2023 році країна-агресор заробила $99 млрд на поставках газу

Парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію №2557 «Про роль санкцій у протидії російській агресії проти України», який зокрема містить заклик до повної заборони ввезення в ЄС російського скрапленого природного газу (LNG) та продуктів металургійної промисловості, боротьби з тіньовим нафтовим флотом. Про це повідомив член української делегації Олексій Гончаренко.

У резолюції зазначається, що 15% європейського ринку досі складає російський LNG. А загалом у 2023 році країна-агресор заробила $99 млрд на поставках газу.

«Особливу увагу слід звернути на російські сталеві сляби, чавун і продукти залізорудної промисловості», – зазначається у прийнятому документі.

Також відзначається, що російські металургійні напівфабрикати з Росії руйнують європейський ринок, бо поступають туди за демпінговими цінами – 450 євро за тонну замість 600 євро за тонну.

«Це одна з основних галузей російської економіки, яка за оцінками, становить 3% ВВП країни, або приблизно $60 млрд на рік. Це призводить до демпінгу, затримці зеленого переходу і стимулювання економіки Російської Федерації, яка її фінансує загарбницьку війну проти України», – зазначається у рішенні ПАРЄ.

Як повідомлялось раніше, українська делегація ініціювала відповідні правки у резолюцію ПАРЄ задля посилення санкцій на російську газову і металургійну промисловості.

Між тим, Парламентська асамблея Ради Європи збирається ухвалити резолюцію, у якій закріпить рішення першого установчого Глобального саміту миру.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.

Читайте також: Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Теги: Україна металургія ПАРЄ Європа Європейський союз санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді стоїть за результатами виборів у Франції
Чому вибори до Європарламенту стали викликом для Макрона?
11 червня, 09:43
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
1 червня, 05:34
Угода буде фіналізована до саміту НАТО у Вашингтоні
НАТО прагне розширити обмін розвідданими з Україною
6 червня, 23:01
Агентка давала поради як воювати проти України і закликала до захоплення Харкова
СБУ затримала російську агентку, яка коригувала обстріли по Харкову
12 червня, 11:52
Представники опозиції бачать у ініціативі небезпеку
Куди зник законпроєкт про множинне громадянство? Депутат пояснив небезпеку
15 червня, 09:45
Олаф Шольц прокоментував «мирну пропозицію» Путіна
«Мирний план» Путіна обговорювали на саміті у Швейцарії? Шольц відповів
16 червня, 06:43
Андрій Костін заявив, що потрібна справедливість не лише для України, а для всього світу
Генпрокурор України повідомив, скільки наразі зафіксовано воєнних злочинів РФ
16 червня, 21:21
Україна триматиме частину F-16 за кордоном
Перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні вже найближчим часом – Зеленський
16 червня, 15:34
Російські полонені в таборі мають усе, стверджує Золкін
Журналіст розповів про проблему, яка виникла через комфортні умови для полонених росіян
23 червня, 21:20

Економіка

ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії
ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії
НАЗК припиняє фінансування партії «Голос» через недостовірні дані у звітах
НАЗК припиняє фінансування партії «Голос» через недостовірні дані у звітах
Візовий центр у Львові обмежив можливості оплати послуг страхування єдиною платформою
Візовий центр у Львові обмежив можливості оплати послуг страхування єдиною платформою
Мотор-Банк перейде у державну власність – Міністерство юстиції
Мотор-Банк перейде у державну власність – Міністерство юстиції
Бельгія за допомогою українського бізнесу модернізує першу пошкоджену через війну школу
Бельгія за допомогою українського бізнесу модернізує першу пошкоджену через війну школу
Роботодавці мають проблеми з пошуком людей через міграцію та мобілізацію
Роботодавці мають проблеми з пошуком людей через міграцію та мобілізацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Прогноз магнітних бур на три дні: чого очікувати від сонячної активності 27–29 червня
12K
Матч Україна – Бельгія. Де та коли дивитись
6195
Експерт назвав ключових бенефіціарів підвищення тарифу на електрику для населення
6048
Дівчина ексголови ОДА погрожувала детективам НАБУ кримінальною справою – подробиці
4555
Як отримати гроші за житло, що опинилося в окупації? Нардепи потішили переселенців

Новини

Сили Оборони відкинули ворога біля Тернів – мапи DeepState
Сьогодні, 08:39
Чечня і Дагестан як фактори розвалу РФ: політолог окреслив перспективи масштабних бунтів
Сьогодні, 07:41
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
Сьогодні, 06:11
Де в Україні найпомітніше зросли ціни на житло: аналітика НБУ
Сьогодні, 05:42
У Львові експонуватимуть бойову сокиру часів Київської Русі з інкрустацією у вигляді тризуба
Сьогодні, 05:12
Польща та країни Балтії закликали ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордону з РФ
Сьогодні, 04:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua