ПАРЄ підтримала посилення санкцій проти російського газу та металургії
У 2023 році країна-агресор заробила $99 млрд на поставках газу
Парламентська асамблея ради Європи прийняла резолюцію №2557 «Про роль санкцій у протидії російській агресії проти України», який зокрема містить заклик до повної заборони ввезення в ЄС російського скрапленого природного газу (LNG) та продуктів металургійної промисловості, боротьби з тіньовим нафтовим флотом. Про це повідомив член української делегації Олексій Гончаренко.
У резолюції зазначається, що 15% європейського ринку досі складає російський LNG. А загалом у 2023 році країна-агресор заробила $99 млрд на поставках газу.
«Особливу увагу слід звернути на російські сталеві сляби, чавун і продукти залізорудної промисловості», – зазначається у прийнятому документі.
Також відзначається, що російські металургійні напівфабрикати з Росії руйнують європейський ринок, бо поступають туди за демпінговими цінами – 450 євро за тонну замість 600 євро за тонну.
«Це одна з основних галузей російської економіки, яка за оцінками, становить 3% ВВП країни, або приблизно $60 млрд на рік. Це призводить до демпінгу, затримці зеленого переходу і стимулювання економіки Російської Федерації, яка її фінансує загарбницьку війну проти України», – зазначається у рішенні ПАРЄ.
Як повідомлялось раніше, українська делегація ініціювала відповідні правки у резолюцію ПАРЄ задля посилення санкцій на російську газову і металургійну промисловості.
Між тим, Парламентська асамблея Ради Європи збирається ухвалити резолюцію, у якій закріпить рішення першого установчого Глобального саміту миру.
Раніше Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, що стосується українських дітей. Зокрема, резолюція закликає визнати депортацію українських дітей Росією геноцидом українського народу.
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