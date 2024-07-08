У Києві є влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу – Кличко (відео)

Російські терористи влучили по дитячій лікарні у Києві

«Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу», – зазначив міський голова Києва

У Києві зафіксоване влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Про це у повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу», – зазначив він.

Нагадаємо, у понеділок, 9 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. У столиці спрацювали сили ППО. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко. ЗМІ повідомляють про про евакуацію людей зі станції метро «Лукʼянівська». Станція наразі не працює.