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Влада США звинувачує Boeing у шахрайстві – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Влада США звинувачує Boeing у шахрайстві – ЗМІ
Перед цим американські слідчі наклали санкції на компанію Boeing за розголошення інформації про розслідування інциденту з дверима літака Boeing 737 Max 9
фото з відкритих джерел

У 2021 році компанія Boeing сплатила кримінальний штраф у розмірі $243 млн, але змогла уникнути кримінальних звинувачень

Міністерство юстиції планує висунути Boeing звинувачення в шахрайстві після того, як прокурори заявили, що компанія не змогла виконати узгоджену програму боротьби з шахрайством після двох смертельних авіакатастроф у 2018 і 2019 роках. Про це повідомляють закордонні ЗМІ.

Зазначається, що Міністерство юстиції дасть Boeing час до кінця тижня, щоб вирішити, чи визнає він себе винним чи постане перед судом.

Угода про визнання провини передбачала призначення спостерігача для контролю за дотриманням Boeing законів про шахрайство.

У 2021 році компанія Boeing сплатила кримінальний штраф у розмірі $243 млн, але змогла уникнути кримінальних звинувачень, пов’язаних із двома авіакатастрофами, коли погодилася створити та впровадити програму, яка б виявляла та запобігала будь-яким порушенням федерального закону про шахрайство.

Нагадаємо, американські слідчі наклали санкції на компанію Boeing за розголошення інформації про розслідування інциденту з дверима літака Boeing 737 Max 9 – вони у січні випали під час польоту.

Національна рада з безпеки на транспорті заявила, що компанія Boeing «відверто порушила» правила розслідування та угоду з агентством, надавши ЗМІ закриту інформацію про розслідування та спекулюючи можливими причинами інциденту.

До слова, інцидент із лайнером Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines стався в ніч проти 6 січня. Незабаром після зльоту літака випала секція фюзеляжу на висоті майже п'яти кілометрів, екіпаж ухвалив рішення про екстрену посадку. Через кілька днів шкільний вчитель знайшов двері лайнера, що відірвалася, на задньому дворі свого будинку в штаті Орегон.

Також компанія Boeing розслідує нову проблему якості свого літака 787 Dreamliner. Виявилося, що сотні кріплень були неправильно встановлені на фюзеляжах деяких недоставлених реактивних літаків.

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Теги: шахрайство санкції Міністерство юстиції прокурор Boeing штраф розслідування правила відео

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