Семиразова олімпійська чемпіонка нагородила школяра з РФ, який збирав кошти для окупантів

Участь в церемонії нагородження школяра, який допомагав загарбникам, також взяв заступник міністра оборони РФ

Титуловані російські спортсмени продовжують підтримувати війну проти України. Цього разу «відзначилася» семиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Світлана Ромашина.

У червні цього року вона нагородила 11-річного російського школяра Санджи Антаканова. Він, як повідомляють російські пропагандисти, протягом всього минулого літа мив автомобілі та роздавав листівки. Зароблені кошти школяр відправив в один з російських фондів, який допомагає окупантам.

Seven-time Olympic champion Svetlana Romashina awarded a Russian schoolboy who donated money for the Russian army pic.twitter.com/hH54BoH1pY — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) July 12, 2024

Також участь в церемонії нагородження Антаканова взяв заступник міністра оборони Російської Федерації Юнус-Бек Євкуров.

Нагадаємо, що спортсменка з РФ Уляна Баташова взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей.