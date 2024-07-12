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Семиразова олімпійська чемпіонка нагородила школяра з РФ, який збирав кошти для окупантів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Семиразова олімпійська чемпіонка нагородила школяра з РФ, який збирав кошти для окупантів
Ромашина (праворуч) долучилася до пропагандистської акції

Участь в церемонії нагородження школяра, який допомагав загарбникам, також взяв заступник міністра оборони РФ

Титуловані російські спортсмени продовжують підтримувати війну проти України. Цього разу «відзначилася» семиразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Світлана Ромашина.

У червні цього року вона нагородила 11-річного російського школяра Санджи Антаканова. Він, як повідомляють російські пропагандисти, протягом всього минулого літа мив автомобілі та роздавав листівки. Зароблені кошти школяр відправив в один з російських фондів, який допомагає окупантам.

Також участь в церемонії нагородження Антаканова взяв заступник міністра оборони Російської Федерації Юнус-Бек Євкуров.

Нагадаємо, що спортсменка з РФ Уляна Баташова взяла участь в заході організації, яка займається викраденням українських дітей.

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Теги: синхронне плавання війна росія

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