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Міноборони РФ хвалиться, що скидає на Україну ФАБ-3000: реакція Банкової

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Міноборони РФ хвалиться, що скидає на Україну ФАБ-3000: реакція Банкової
Окупанти почали бити по Україні 3-тонними ФАБами
фото: скріншот відео

ФАБ-3000 – це розроблена ще за часів СРСР 3000-кілограмова фугасна авіабомба. Радіус ураження ударною хвилею – до 300 метрів

Російські окупанти почали запускати по Україні авіабомби вагою 3 тонни. Для протидії українським ППО росіяни почали модернізувати радянські ФАБи комплексами УМПК, після чого на них з'являються крила і супутникове наведення, які дають змогу запускати бомби прямо з російської території. Про це повідомляє видання Astra.

Видання вказало, що днями було оприлюднено підтвердження використання крилатої ФАБ-3000 в Україні. Цифри в назві таких бомб позначають загальну вагу – у ФАБ-3000 близько половини ваги становить вибухівка. На оприлюдненому росЗМІ відео 3-тонну бомбу запускає винищувач Су-34.

Згодом міністерство оборони Росії підтвердило нанесення удару авіаційною бомбою ФАБ-3000 під час війни проти України. У РФ стверджують, що нібито нанесли удар по «пункту тимчасової дислокації ЗСУ» за допомогою винищувача-бомбардувальника Су-34.

«Удар наносився авіаційною бомбою ФАБ-3000 із універсальним модулем планування та корекції. Після успішного виконання польотного завдання екіпаж благополучно повернувся на аеродром вильоту», – кажуть в Росії. У Міноборони РФ стверджують, що це перше застосування цієї авіабомби.

На інформацію країни-агресорки вже відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він підкреслив, що російське міноборони публічно хвалиться, як скидає по Україні ФАБ-3000 – це бомба, що важить 3 тонни.

«Роблять вони це з літаків Су-34, які базуються на аеродромах, які ми повинні знищувати, щоб захистити наших людей. Для цього нам потрібен дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю, щоб ці літаки більше не скидали ці бомби. Одне таке рішення може вберегти багато життів» , – наголосив Єрмак.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції  20 червня.

На думку аналітиків, якщо російські війська зможуть запустити масовий залп із FAB-3000, то вони зможуть завдати ще більшої шкоди українським фронтовим позиціям та критичній інфраструктурі.

Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Росія модифікувала авіабомби ФАБ-500. Вони дістають до будь-якої точки Харкова.

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Теги: винищувач Олег Синєгубов Андрій Єрмак Міноборони РФ Міноборони окупанти росія

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