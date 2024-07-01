Заборона в’їзду українським вантажівкам у Польщу: Мінінфраструктури зробило заяву

За словами Деркача, жодних дозволів на міжнародні вантажні перевезення з Польщею не потрібно

Українським перевізникам не потрібні жодні дозволи на двосторонні перевезення, оскільки угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною і ЄС набула чинності 20 червня. Про це заявив заступник очільника Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

«Щодо ситуації з перетином кордону вантажівками через пункти пропуску з Польщею. Точніше з вимогою митних органів Республіки Польща щодо наявності дозволів на перевезення в українських водіїв. Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил», – зазначив він.

За словами Деркача, ці умови відомі польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. Офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС, була повідомлена про оновлення Угоди між Україною і Євросоюзом. Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони.

Деркач підкреслив, що Україна звернулася до Міністерства інфраструктури Польщі, яке запевнило, що намагається розв'язати проблему з митною службою.

«Також ми повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. Європейська комісія вже втрутилась в ситуацію зі свого боку і також намагається вплинути на розв'язання проблеми», – додав заступник міністра.

Нагадаємо, Польща призупинила пропуск українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Як повідомлялося, польські протестувальники можуть заблокувати пункт пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Україною до кінця вересня.

Наприкінці квітня польські фермери призупинили блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, яке тривало від листопада 2023 року. Прикордонники додали, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Зокрема, на 16-х пунктах пропуску регулярні та нерегулярні перевізники можуть обрати часовий слот для прогнозованого перетину кордону.

До слова, Польща створить спеціальні підрозділи прикордонників, аби кордон був захищеним від агресивних нападів нелегальних мігрантів з боку Білорусі.