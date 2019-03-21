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    В Кабулі на святкуванні Навруза підірвався смертник

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    В Кабулі на святкуванні Навруза підірвався смертник

    Дані про жертв внаслідок вибуху в Кабулі уточнюються

    В Кабулі у четвер під час святкування Навруза (початку нового року) прогримів вибух.

    Про це повідомляє агентство Xinhuanet.

    Зазначається, що вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник.

    Даних про жертв поки немає.

    Навруз - свято, що знаменує початок нового року і наступ дня весняного рівнодення. Щорічно його відзначають в середньому близько 300 млн людей в різних країнах Середньої Азії, Близького Сходу, Кавказу і Балкан.

    Нагадаємо, раніше на сході Афганістану поблизу аеропорту міста Джелалабад в результаті нападу групи озброєних людей на будівельну компанію загинули 16 людей.

    У поліції заявили, що кілька бойовиків проникли в будівлю компанії. Під час атаки терорист-смертник підірвав себе.

    Сили безпеки Афганістану ліквідували всіх п'ятьох нападників.

    Джерело: УНН

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