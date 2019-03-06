В Афганістані під час нападу на офіс будівельної компанії загинули 16 осіб
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Сили безпеки Афганістану ліквідували всіх п'ятьох нападників
На сході Афганістану поблизу аеропорту міста Джелалабад в результаті нападу групи озброєних людей на будівельну компанію загинули 16 осіб. Про це повідомляє Reuters.
У поліції заявили, що кілька бойовиків проникли в будівлю компанії. Під час атаки терорист-смертник підірвав себе. Сили безпеки Афганістану ліквідували всіх п'ятьох нападників. Мотиви нападників поки невідомі.
Наразі відповідальність за атаку не взяло на себе жодне терористичне угрупування.
Нагадаємо, на початку березня в Афганістані бойовики руху «Талібан» напали на американо-афганську базу. У результаті атаки загинули щонайменше 25 афганських військових. Афганські чиновники і джерела талібів стверджують, що напад бойовиків було здійснено на один з найбільших військових об'єктів Афганістану - базу Shorab в провінції Гільменд, де також перебували американські війська.
За даними ООН, протягом 2018 року в результаті насильства і збройного протистояння в Афганістані загинули 3804 цивільних, що на 11% більше, ніж роком раніше. Ще 7189 мирних жителів країни минулого року отримали поранення.