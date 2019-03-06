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    У світі

    В Афганістані під час нападу на офіс будівельної компанії загинули 16 осіб

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    Наразі відповідальність за атаку не взяло на себе жодне терористичне угрупування - В Афганістані під час нападу на офіс будівельної компанії загинули 16 осіб
    Наразі відповідальність за атаку не взяло на себе жодне терористичне угрупування

    Сили безпеки Афганістану ліквідували всіх п'ятьох нападників

    На сході Афганістану поблизу аеропорту міста Джелалабад  в результаті нападу групи озброєних людей на будівельну компанію загинули 16 осіб. Про це повідомляє Reuters.

    У поліції заявили, що кілька бойовиків проникли в будівлю компанії. Під час атаки терорист-смертник підірвав себе. Сили безпеки Афганістану ліквідували всіх п'ятьох нападників. Мотиви нападників поки невідомі.

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    Наразі відповідальність за атаку не взяло на себе жодне терористичне угрупування.

    Нагадаємо, на початку березня в Афганістані бойовики руху «Талібан» напали на американо-афганську базу. У результаті атаки загинули щонайменше 25 афганських військових. Афганські чиновники і джерела талібів стверджують, що напад бойовиків було здійснено на один з найбільших військових об'єктів Афганістану - базу Shorab в провінції Гільменд, де також перебували американські війська.

    За даними ООН, протягом 2018 року в результаті насильства і збройного протистояння в Афганістані загинули 3804 цивільних, що на 11% більше, ніж роком раніше. Ще 7189 мирних жителів країни минулого року отримали поранення.

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