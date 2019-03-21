В Кабулі прогриміло декілька вибухів, є загиблі
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У міністерстві оборони Афганістану заявили, що поліція заарештувала підозрюваного
Трагедія сталася на заході Кабула, біля храму Карт-е-Сакхі в мусульманському районі, де проживають шиїти
В Кабулі 21 березня під час святкування Новруза (перського Нового року) сталася серія вибухів, в результаті яких загинуло 6 людей і 23 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Трагедія сталася на заході Кабула, біля храму Карт-е-Сакхі в мусульманському районі, де проживають шиїти.
Представник МВС Афганістану заявив, що це був мінометний обстріл. Водночас в міноборони кажуть, що по будинках і місцях святкування Новруза було випущено три ракети.
У міністерстві оборони також заявили, що поліція заарештувала підозрюваного.
Новруз відзначають у багатьох частинах Афганістану, проте деякі місцеві радикальні ісламісти засуджують це, вважаючи свято не ісламським.
Раніше повідомлялося, що в Кабулі на святкуванні Новруза підірвався смертник.
Джерело: Укрінформ