У Казахстані журналіста Гороховського судять за «семінар про Україну»



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Гороховський пояснив, що його візит мав приватний характер

Гороховський, виступаючи на судовому засіданні, повідомив, що приїхав в Казахстан для обміну досвідом

17 вересня в адміністративному суді Уральська в Казахстані почалися слухання у справі журналіста Олександра Гороховського, громадянина України, якого звинувачують в порушенні законодавства про трудову діяльність іноземців в Казахстані.

Гороховський, виступаючи на судовому засіданні, повідомив, що приїхав в Казахстан для обміну досвідом на запрошення журналістів газети «Уральская неделя».

Він пояснив, що його візит мав приватний характер, оскільки сама зустріч проходила в форматі вільного спілкування, і не передбачала фінансової винагороди. Він підкреслив, що визначення «семінар» використовували місцеві поліцейські.

Також в суді виступив Талгат Катауов, якого поліція називає джерелом, що повідомило силовиків про те, що в одному з уральських готелів проходить «семінар про Україну».

За словами Катауова, він нічого поліції не повідомляв, не мав ніякої інформації з приводу «семінару», а про Олександра Гороховського ніколи не чув.

Про те, що його ім'я фігурує в адміністративній справі, він дізнався від знайомих, які повідомили йому цю інформацію по WhatsApp.

Уральський журналіст Лукпан Ахмедьяров, який запросив Гороховського, в суді зазначив, що «Школа журналістики» проходить в Уральську другий рік поспіль.

За його словами, вона була ініційована, «тому що ні в одному з університетів міста немає факультету журналістики, і важко знайти нові кадри».

На питання судді про те, чи проводиться навчання на платній основі, Ахмедьяров відповів, що навчання проходить безкоштовно. Він також просив суд прискорити розгляд справи, оскільки Гороховському вже довелося перенести дату перельоту і перебронювати квиток.

Сторона звинувачення попросила надати їй час, щоб уточнити свою позицію у цій справі. Суд було перенесено на 18 годин за часом Астани.

Адміністративний протокол щодо Гороховського був складений 15 вересня в одному з готелів Уральська, де проходив захід для молоді «Школа журналістики», який в поліції називають «семінаром», а організатори - «зустріччю з обміну досвідом».

Поліцейські, які прибули в готель, спочатку повідомили, що з'явилися з перевіркою на дзвінок аноніма, який заявив про «незаконну конференцію», а потім сказали, що у громадянина України Гороховського немає дозволу на здійснення трудової діяльності в Казахстані.

Українському журналісту інкримінували порушення частини адміністративного кодексу, зокрема регулюючої вимоги, яка пред'являється для в'їзду іноземців, які мають намір здійснювати трудову діяльність в Казахстані. Відповідно до адміністративного кодексу, подібне порушення передбачає штраф в розмірі понад 60 тисяч тенге (біля 5 тисяч гривень), адміністративний арешт на строк до 10 діб або видворення за межі країни.

Джерело: Радіо Свобода