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    У світі

    Казахстанська поліція висунула звинувачення проти українського журналіста

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    Гороховський (зліва) і поліція - Казахстанська поліція висунула звинувачення проти українського журналіста
    Гороховський (зліва) і поліція

    Олександра Горохівського звинуватили у незаконній трудовій діяльності

    У суботу, 15 вересня 2018 року біля 12:00 у Уральську (Казахстан) співробітниками поліції був перерваний тренінг з фактчеку, що проводився за участю українського журналіста Олександра Гороховського. Про це пише видання Factcheck.kz.

    У Гороховського вилучена міграційна карта і пред'явлено звинувачення в незаконній трудовій діяльності на території Республіки Казахстан. Суд призначений на понеділок, 17 вересня.

    Тренінг, що стартував 14 вересня, організований казахстанським журналістом Лукпаном Ахмедьяровим в рамках нещодавно запущеного ним проекту «Школа журналістики» з професійної підготовки журналістів. Як коментує Лукпан, в Західному Казахстані немає факультету журналістики і його проект покликаний виправити ситуацію з професійною підготовкою кадрів в регіоні.

    За словами поліцейських, їм надійшло повідомлення від громадянина, котрий представився як Талгат Катауов, на номер 102.

    Ахмедьяров оприлюднив відео з місця інциденту.

    Посольство України в Казахстані відреагувало на висунення звинувачень, консул уже зв'язався з Гороховським. Для захисту призначений адвокат.

    Олександр Гороховський - головний редактор проекту «Без брехнi». Автор практичного посібника з фактчеку, перекладеного в 2017 році на російську і казахську мови. У своїй книзі Гороховський докладно розповідає про практику і методології фактчеку.

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