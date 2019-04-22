В КНР готуюся до святкування 70 річниці створення флоту



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Китайці покажуть 32 кораблі і 39 літаків

Кораблі різних іноземних країн продовжують прибувати в порт Циндао для святкування 70-ї річниці створення флоту Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Китайське видання The Global Times повідомляє про те, що святкування пройдуть в вівторок 23 квітня.

Всього до Циндао в неділю прибуло 10 іноземних кораблів із Філіппін, Японії, В’єтнаму, Австралії, Індії, Республіки Корея і РФ. Китайські кораблі почали прибути до порту для участі в параді іще три тижні тому.

Флот НВАК представлятиме 32 кораблі і 39 літаків. В тому числі до складу китайського флоту введуть перший есмінець Type 055. Також китайці планують показати новий ударний підводний човен Type 093.

Загалом же кораблі НВАК будуть поділені на 6 груп: есмінці, фрегати, десантні судна, субмарини, допоміжні судна, авіаносна ударна група.

Літаки будуть поділені на 10 груп – в тому числі розвідка, протичовнові літаки, бомбардувальники, винищувачі, палубні винищувачі і гелікоптери.