Трамп хоче заборонити адміністрації слухати його міжнародні дзвінки



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Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі Фото: Reuters

Раніше в США розгорівся скандал після того, як анонімний інформатор заявив про тиск Трампа на Зеленського

Президент США Дональд Трамп думає про припинення практики, що дозволяє іншим членом адміністрації ознайомлюватися зі змістом його міжнародних телефонних переговорів.

Про це повідомляє Associated Press.

«Я можу повністю припинити цю практику», - сказав Трамп.

Раніше в США розгорівся скандал після того, як анонімний інформатор заявив про тиск Трампа на українського лідера Володимира Зеленського з метою схилити українську владу до розслідування щодо Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.

Напередодні Білий дім звільнив радника із національної безпеки США підполковника Александра Віндмана, який свідчив у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

«Віндмана попросили піти за те, що він казав правду» — заявив його адвокат.

Через кілька Трамп продовжив кадрову чистку та відкликав посади посла США при ЄС Гордона Сондленда, який також свідчив у справі про імпічмент президента США.

Нагадаємо, 5 лютого Сенат США відхилив обидві статті імпічменту президента Дональда Трампа — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу, який розслідував його дії.

Причому, позицію демократів і незалежних кандидатів щодо визнання Трампа винним підтримав також один сенатор з Республіканської партії – Мітт Ромні.

Трамп відреагував на закриття справи про імпічмент жартівливим роликом із собою на обкладинці Time.