«Друга людина після Путіна». ЗМІ з'ясували, хто прилітав в Оман, коли там був Зеленський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Оман прилітав секретар Ради безпеки Росії, коли там був Зеленський

В Офісі президента заперечують знайомство Зеленського з Патрушевим

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилітав у місто Маскат в Омані, коли там перебував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляють Схеми: корупція в деталях.

За інформацією журналістів, російський силовик прилетів у ніч з 7 на 8 січня тим самим чартерним літаком Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером 9H-VJN, який через добу доставив президента України з Маската до Києва.

Схеми повідомляють, що отримавши інформацію про пасажира з Москви від одного джерела, журналістам вдалося отримати її підтвердження і за допомогою іншого, не пов’язаного джерела — в базі даних про перетин кордону Росії.

Згідно з моніторингом російських новин за 8 січня, у той день Патрушев в публічному просторі був відсутній.

«Довірений силовик Путіна, секретар Ради безпеки Росії летить саме до Оману і саме в той час, коли там відпочиває президент Зеленський. Летить не державним бортом, а чартером, який складно прив’язати до конкретних осіб. Саме цей чартер далі опиняється у розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення в Київ, яке чомусь зрештою затрималось майже на добу», – мовиться в матеріалі «Схем».

В Офісі президента заперечують знайомство Зеленського з Патрушевим.

«Президент України Володимир Зеленський не знайомий, ніколи не спілкувався телефоном, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим», — сказано у заяві.

У коментарі для Радіо Свобода Єрмак заявив, що Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, а з представниками Росії – поготів pic.twitter.com/uUTDkE2B8J — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 12, 2020

В Офісі Зеленського також пригрозили журналістам судовим позовом у разі «подальшого дезінформування населення і недостатньої перевірки інформації редакцією».

Журналісти заявили, що в Офісі президента проігнорували питання про те, з яких причин глава держави скористався саме тим приватним літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев.

У Раді безпеки Росії заявили, що ці питання може коментувати тільки прессекретар Патрушева, проте з ним зв’язатися так і не вдалося.

За словами шеф-редактора російського видання The Insider Романа Доброхотова Патрушев «як силовик, звичайно, він — друга людина після Володимира Путіна».

«А силовики, зрозуміло, в Росії відіграють ключову роль. У цій сфері він буде залишатися головним – поки взагалі Путін при владі, – пояснює Доброхотов. – Патрушев – людина, яка ніколи не виходила з найвужчого кола. І коли він йшов з посади голови ФСБ, були питання про те, що це все-таки відставка, і Рада безпеки для нього буде почесною пенсією. Але зараз зрозуміло, що це не почесна відставка – він, як і раніше, один із найвпливовіших гравців».

Нагадаємо, на прощання Андрій Богдан офіційно відповів, що поїздка президента Володимира Зеленського до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Раніше Державне управління справами надало відповідь на запит «Главкома», що не здійснювало оплату витрат і не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами державіаційного підприємства «Україна» президента Володимира Зеленського до Оману у січні 2020 року.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України на запит «Главкома» про те, чи було долучене МЗС до підготовки візиту глави держави до Оману інформацію не надало. В міністерстві лише повідомили про відправлення нашого запиту до Офісу президента.

Як повідомлялося, вранці 5 січня президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Проживав президент в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

9 січня Зеленський повернувся з Оману на бізнес-джеті. Журналісти перевірили дані прибуття літака в аеропорт Жуляни, і визначили що рейсом з Маскату в 2:37 ночі прибув літак Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, з хвостовим номером 9H-VJN.

Вартість оренди такого чартера може складати від 8.5 до 10 тис. доларів США за годину. Лише за чистий час перельоту з Маскату у Київ довжиною 7.5 годин, Зеленський мав заплатити від 63 до 75 тисяч доларів.

До відома, Зеленський досі не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

Також нардеп Олексій Гончаренко звернувся до НАЗК із повідомленням про правопорушення Зеленського. Він же вимагає від Зеленського задекларувати поїздку до Оману