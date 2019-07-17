В Краматорську помер спостерігач ОБСЄ



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У посольстві Польщі в Україні висловили співчуття рідним спостерігача СММ ОБСЄ Чеслава Концького

У Краматорську на Донеччині помер спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ).

Про це 17 липня повідомив у Твіттері посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

«З великим жалем я дізнався про смерть полковника Чеслава Концького - спостерігача СММ ОБСЄ у Краматорську. Мої найглибші співчуття родині, послу Яшару Халіту Чевіку та команді СММ», - написав Ціхоцький.

Причина смерті спостерігача СММ ОБСЄ не уточнюється.

Також у посольстві Польщі в Україні висловили співчуття рідним спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Краматорську Чеслава Концького і співробітникам місії СММ ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що спостерігачі СММ ОБСЄ 13 та 14 липня знову спостерігали бойовиків російських окупаційних сил з нарукавними пов'язками з написами СЦКК на ділянці розведення сил і засобів у районі Станиці Луганській.