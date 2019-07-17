  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Краматорську помер спостерігач ОБСЄ

    • Розсилка
    В Краматорську помер спостерігач ОБСЄ

    У посольстві Польщі в Україні висловили співчуття рідним спостерігача СММ ОБСЄ Чеслава Концького

    У Краматорську на Донеччині помер спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ).

    Про це 17 липня повідомив у Твіттері посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

    «З великим жалем я дізнався про смерть полковника Чеслава Концького - спостерігача СММ ОБСЄ у Краматорську. Мої найглибші співчуття родині, послу Яшару Халіту Чевіку та команді СММ», - написав Ціхоцький.

    Причина смерті спостерігача СММ ОБСЄ не уточнюється.

    Також у посольстві Польщі в Україні висловили співчуття рідним спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Краматорську Чеслава Концького і співробітникам місії СММ ОБСЄ.

    Раніше повідомлялося, що спостерігачі СММ ОБСЄ 13 та 14 липня знову спостерігали бойовиків російських окупаційних сил з нарукавними пов'язками з написами СЦКК на ділянці розведення сил і засобів у районі Станиці Луганській.

    Читайте також
    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Польща смерть посол Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ