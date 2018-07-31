В Криму тривають проблеми із освоєнням російських коштів



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РФ збільшить фінансування окупованого півострову на 37 млрд рублів

Російська влада має намір збільшити бюджет федеральної цільової програми (ФЦП) по Криму іще на 37 млрд рублів. Окрім того, сама програма буде продовжена до 2022 року.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ»

Виділені додаткові кошти, за словами міністра економіки РФ Максима Орєшкіна, мають піти на 85 нових об’єктів в Криму і 55 в Севастополі.

ФЦП була прийнята іще в 2014 році і має на меті покращити інфраструктуру окупованого РФ півострова. За цей час бюджет програми вже зріс до 800 млрд рублів, із яких федеральний бюджет дає 790 млрд рублів.

Проте на сьогодні в рамках ФЦП завершено лише 1/3 об’єктів програми, а іще на 350 об’єктах іде активна робота. В 2017 році програму виконали на 89%. Гроші в тому числі не освоюються, адже іде відставання від графіка робіт.

Як наслідок, Мінекономіки РФ вирішило посилити контроль за виконанням робіт. На липень загальне виконання робіт по ФЦП на цей рік склало 31%. Проте є проекти в рамках роботи Мінкультури, Міненергетики, Росморрічфлоту і по Севастополю, де перелік робіт на цей рік в рамках ФЦП виконаний на менше, ніж на 10%.

Нагадаємо, Європейський Союз застосував санкції щодо шести російських компаній через будівництво Керченського мосту з Росії до окупованого Кримського півострова.