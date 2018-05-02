В Лондоні сталася стрілянина, загинув чоловік

Ще один постраждалий отримав поранення, його доставили в лікарню

В Лондоні в результаті стрілянини один чоловік загинув і ще один отримав поранення. Про це повідомили в лондонській поліції. Інцидент стався на Камберленд-роуд ввечері 1 травня. 30-річний чоловік помер на місці стрілянини. Ще один постраждалий отримав поранення, його доставили в лікарню. «Нападник з місця стрілянини зник. Обставини події



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще один постраждалий отримав поранення, його доставили в лікарню

В Лондоні в результаті стрілянини один чоловік загинув і ще один отримав поранення.

Про це повідомили в лондонській поліції.

Інцидент стався на Камберленд-роуд ввечері 1 травня.

30-річний чоловік помер на місці стрілянини. Ще один постраждалий отримав поранення, його доставили в лікарню.

«Нападник з місця стрілянини зник. Обставини події встановлюються, призначена судово-медична експертиза, вивчаються записи з камери відеоспостереження в цьому районі. Також ведеться пошук очевидців злочину», - заявили в поліції.

Правоохоронці оцінюють інцидент як умисне вбивство.

Нагадаємо, у минулому році в Лондоні біля будівлі парламенту сталася стрілянина, не менше десятка людей було поранено. За даними очевидців, кілька людей було збито автомобілем.

Джерело: Сегодня