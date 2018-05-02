В Лондоні сталася стрілянина, загинув чоловік
- Сьогодні, 10:34
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Ще один постраждалий отримав поранення, його доставили в лікарню
В Лондоні в результаті стрілянини один чоловік загинув і ще один отримав поранення.
Про це повідомили в лондонській поліції.
Інцидент стався на Камберленд-роуд ввечері 1 травня.
30-річний чоловік помер на місці стрілянини. Ще один постраждалий отримав поранення, його доставили в лікарню.
«Нападник з місця стрілянини зник. Обставини події встановлюються, призначена судово-медична експертиза, вивчаються записи з камери відеоспостереження в цьому районі. Також ведеться пошук очевидців злочину», - заявили в поліції.
Правоохоронці оцінюють інцидент як умисне вбивство.
Нагадаємо, у минулому році в Лондоні біля будівлі парламенту сталася стрілянина, не менше десятка людей було поранено. За даними очевидців, кілька людей було збито автомобілем.
Джерело: Сегодня