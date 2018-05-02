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    В Лондоні сталася стрілянина, загинув чоловік

    Ще один постраждалий отримав поранення, його доставили в лікарню
    В Лондоні в результаті стрілянини один чоловік загинув і ще один отримав поранення. Про це повідомили в лондонській поліції. Інцидент стався на Камберленд-роуд ввечері 1 травня. 30-річний чоловік помер на місці стрілянини. Ще один постраждалий отримав поранення, його доставили в лікарню. «Нападник з місця стрілянини зник. Обставини події
    • Сьогодні, 10:34
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    Ще один постраждалий отримав поранення, його доставили в лікарню

    В Лондоні в результаті стрілянини один чоловік загинув і ще один отримав поранення.

    Про це повідомили в лондонській поліції.

    Інцидент стався на Камберленд-роуд ввечері 1 травня.

    30-річний чоловік помер на місці стрілянини. Ще один постраждалий отримав поранення, його доставили в лікарню.

    «Нападник з місця стрілянини зник. Обставини події встановлюються, призначена судово-медична експертиза, вивчаються записи з камери відеоспостереження в цьому районі. Також ведеться пошук очевидців злочину», - заявили в поліції.

    Правоохоронці оцінюють інцидент як умисне вбивство.

    Нагадаємо, у минулому році в Лондоні біля будівлі парламенту сталася стрілянина, не менше десятка людей було поранено. За даними очевидців, кілька людей було збито автомобілем.

    Джерело: Сегодня

    Велика Британія злочинність
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