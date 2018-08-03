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    В Маріуполі автомобіль протаранив бетонну плиту, двоє загиблих

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    В Маріуполі автомобіль протаранив бетонну плиту, двоє загиблих
    Фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області

    ДТП сталася на перехресті вул. Італійська та вул. Торгова

    В місті Маріуполь на Донеччині внаслідок ДТП загинули двоє людей.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

    Аварія сталася опівночі в п’ятницю, 3 серпня. Повідомлення про ДТП на перехресті вул. Італійська та вул. Торгова надійшло до Служби порятунку о 00:26.

    «Внаслідок лобового зіткнення легкового автомобіля з бетонною плитою загинуло двоє людей 1985 та 1962 року народження», - заявили в поліції.

    Обставини та причина ДТП встановлюються.

    Нагадаємо, у Білорусі в четвер, 2 серпня, перекинувся туристичний автобус міжнародного «Київ-Таллінн», у салоні якого перебували 53 людини - громадяни України, Молдови та Росії. В лікарню були доставлені 12 постраждалих. За словами медиків, серйозних травм в аварії ніхто з постраждалих не отримав.

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