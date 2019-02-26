В Маріуполі біля дев’ятиповерхівки знайшли міну



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Піротехніки вилучили міну та обстежили територію Фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області

Небезпечний предмет знаходився в трьох метрах від будинку

Поблизу 9-поверхового житлового будинку в Маріуполі було виявлено протитанкову міну.

Про це 26 лютого повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Випадок стався на вул. Троїцька. Небезпечний предмет знаходився в трьох метрах від будинку.

«Негайно були викликані піротехнічні розрахунки Головного управління та представники Національної поліції. Місце знаходження вибухонебезпечного предмета було огороджене, здійснено евакуацію громадян», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що піротехніки вилучили міну та обстежили територію. Боєприпас буде знищено встановленим способом.

Раніше повідомлялося, що в місті Маріуполь в одному з гаражів виявили склад зброї, в тому числі і вкраденої з відділу поліції в непідконтрольному Луганську.