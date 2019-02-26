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    В Маріуполі біля дев’ятиповерхівки знайшли міну

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    <p>Піротехніки вилучили міну та обстежили територію</p> - В Маріуполі біля дев’ятиповерхівки знайшли міну

    Піротехніки вилучили міну та обстежили територію

    Фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області

    Небезпечний предмет знаходився в трьох метрах від будинку

    Поблизу 9-поверхового житлового будинку в Маріуполі було виявлено протитанкову міну.

    Про це 26 лютого повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

    Випадок стався на вул. Троїцька. Небезпечний предмет знаходився в трьох метрах від будинку.

    «Негайно були викликані піротехнічні розрахунки Головного управління та представники Національної поліції. Місце знаходження вибухонебезпечного предмета було огороджене, здійснено евакуацію громадян», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що піротехніки вилучили міну та обстежили територію. Боєприпас буде  знищено встановленим способом.

    Раніше повідомлялося, що в місті Маріуполь в одному з гаражів виявили склад зброї, в тому числі і вкраденої з відділу поліції в непідконтрольному Луганську. 

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