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    В Microsoft заявили про хакерські атаки Fancy Bear на аналітичні центри в Європі

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    <p>Strontium вважається однією з назв хакерського угруповання Fancy Bear, яке західні країни пов'язують з російською владою</p> - В Microsoft заявили про хакерські атаки Fancy Bear на аналітичні центри в Європі

    Strontium вважається однією з назв хакерського угруповання Fancy Bear, яке західні країни пов'язують з російською владою

    Віце-президент з безпеки і довіри клієнтів Microsoft Том Берт повідомив, що метою атак стали співробітники європейських офісів Інституту Аспена і Німецького фонду Маршалла

    Американська компанія Microsoft зафіксувала хакерські атаки на співробітників ряду аналітичних центрів в Європі з боку угруповання Fancy Bear, яку на Заході пов'язують з Росією.

    Про це йдеться в блозі корпоративного віце-президента з безпеки і довіри клієнтів компанії Тома Берта.

    «Нещодавно Microsoft зафіксувала атаки, метою яких стали співробітники Німецького товариства зовнішньої політики, а також європейських офісів Інституту Аспена і Німецького фонду Маршалла», - зазначив він.

    За словами Берта, вони відбулися в період з вересня по грудень 2018 року і торкнулися 104 користувальницьких акаунтів співробітників представництв цих організацій в Бельгії, Франції, ФРН, Польщі, Румунії та Сербії.

    «MSTIC продовжує розслідувати джерела цих атак, але ми впевнені, що більшість з них - справа рук групи, яку ми називаємо Strontium», - підкреслив він.

    «Ми негайно повідомили кожну з організацій, коли виявили, що вони є мішенями, щоб вони могли зробити кроки для захисту своїх систем. В свою чергу ми прийняли ряд технічних заходів для захисту клієнтів від цих атак», - додав Берт.

    Як відомо, Strontium вважається однією з назв хакерського угруповання Fancy Bear, яке західні країни пов'язують з російською владою.

    Раніше  в Microsoft заявляли про кібератаки на трьох кандидатів у Конгрес США. Тоді також припускалося, що до атаки причетні російські хакери.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ході безпекової конференції у Варшаві заявив, що країни Європи та США повинні об’єднати зусилля для протидії кіберзагрозам і викликам з боку Російської Федерації.

    Джерело: 112 Україна

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