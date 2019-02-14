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    Клімкін закликав ЄС і США об’єднати зусилля у протидії кіберзагрозам з боку Росії

    • Розсилка
    Клімкін закликав ЄС і США об’єднати зусилля у протидії кіберзагрозам з боку Росії

    У Варшаві 14 лютого відбулася безпекова конференція

    Країни Європи та США повинні об’єднати зусилля для протидії кіберзагрозам і викликам з боку Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ході безпекової конференції у Варшаві, повідомляє  прес-служба МЗС України.

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    Як зазначається, у рамках участі в конференції Клімкін закликав до тісної співпраці з метою протидії викликам і гібридним загрозам, які створює Росія для демократичного світу.

    «Головний наголос зроблено на потребі тісної трансатлантичної співпраці з метою вирішення гуманітарної кризи і проблеми біженців, протидії ризикам розповсюдження зброї масового ураження, кібернетичним загрозам, посилення боротьби з тероризмом і організованою злочинністю», - йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, у конференції взяли участь президент Польщі Анджей Дуда, віце-врезидент США Майкл Пенс, голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, прем`єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та глави зовнішньополітичних відомств близько 30 держав світу.

    Як повідомлялось, в Україні запрацював центр реагування на кіберзагрози.

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