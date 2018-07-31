В міністерстві оборони Росії створили нове управління



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Новопризначений очільник воєнно-політичного управління раніше командував угрупованням РФ в Сирії

В міністерстві оборони РФ було створене воєнно-політичне управління. Його очільником став колишній командувач Західного військового округу генерал-полковник Андрій Картаполов. Окрім того Картаполов отримає посаду заступника міністра оборони РФ.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

Зазначається, що метою створення нового управління стане посилення військово-патріотичного виховання. Із своїми новими підлеглими очільник воєнно-політичного управління має зустрітися в середу, 1 серпня. Нове управління допоможе розвантажити статс-секретаря міністерства оборони Миколу Панкова.

Картаполов командував Західним військовим округом із 2015 року, а із грудня 2016 року по березень 2017 року командував угрупованням РФ в Сирії. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу високо відзначив кроки Картаполова по посиленню обороноздатності Західного військового округу, що продемонстрували 350 перевірок.

Новим очільником Західного військового округу має стати генерал-полковник Олександр Журавльов, який зараз перебуває в Сирії. До цього він очолював штаб сирійського угруповання РФ, за що був нагороджений відзнакою «Герой Росії». Також Журавльов має досвід роботи заступником начальника Генерального штабу РФ.

Із грудня 2017 року генерал Журавльов проводить скорочення присутності РФ в Сирії. На липень 2018 року до РФ повернулося 30 літаків і гелікоптерів.