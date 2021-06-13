У Мінюсті розповіли, як захистити свою землю від рейдерів

У відомстві готують «острівці безпеки», які до кінця червня будуть запроваджені в систему державних реєстрів

Рейдерські захоплення чужої власності, у тому числі й землі, є давньою проблемою. Заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ольга Оніщук озвучила для AgroPolit.com два технічних правила захисту прав власності. На її думку, досить важливо вибудувати систему в держреєстрах таким чином, щоб держреєстратор чи нотаріус не мав можливості провести незаконну дію, а технічні інструменти блокували б таку спробу.

«Зараз ми готуємо так звані острівці безпеки, які будуть вже до кінця червня запроваджені в систему державних реєстрів», – заявила Ольга Оніщук.

Як повідомила Ольга Оніщук, власникам варто дотримуватися в роботі двох правил: Перше – подбати про присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, який сьогодні є так званим аграрним паспортом. Без такого номеру не можна буде здійснити жодної юридичної операції із землею. Друге – потурбуватися, щоб відомості про ваші речові права перебували не лише на паперових носіях, а були внесені до відомостей держреєстрів. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса або держреєстратора в тому числі через центри надання адмінпослуг.

Як повідомлялося раніше ректор Університету фіскальної служби Павло Пашко звинуватив міністра фінансів Сергія Марченка в спробі захопити землі навчального закладу.