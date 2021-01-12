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    Економіка та фінанси

    Земельний скандал. Університет звинуватив міністра фінансів у спробі рейдерського захоплення

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    Міністра фінансів Сергія Марченка звинуватили у спробі рейдерського захоплення землі&nbsp; - Земельний скандал. Університет звинуватив міністра фінансів у спробі рейдерського захоплення
    Міністра фінансів Сергія Марченка звинуватили у спробі рейдерського захоплення землі 
    Фото: НВ

    Ректор університету стверджує, що міністр а його оточення «наклали око» на 22 гектари землі в центрі Ірпеня

    Ректор Університету фіскальної служби Павло Пашко звинуватив міністра фінансів Сергія Марченка в спробі захопити землі навчального закладу.  Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Не дочекавшись реорганізації, той самий міністр Марченко намагається незаконно звільнити мене з посади ректору та призначити нового в.о. керівника. При чому такі рішення ухвалюються абсолютно не аргументовано та порушуючи всі можливі процедури. Спираючись на ці незаконні рішення, які вже оскаржуються у суді, Марченко планує рейдерське захоплення університету», – написав він.

    Пашко переконаний, що причина такого полягає у спробі захопити землі університету.

    «Причина банальна – пошук власної вигоди. Міністр фінансів Марченко та його оточення «наклали око» на 22 гектари землі в центрі Ірпеня та на матеріальну базу Університету державної фіскальної служби України. Користуючись безвладдям під час зміни керівництва, вони будуть вкрадені. Так само, як під час попередніх реорганізацій були забрані 8 гектар землі «Соснового бору» у курортному Ворзелі. Хто не у курсі – погугліть, все є у відкритому доступі», – зазначив ректор Павло Пашко.

    Теги: Мінфін міністр земля рейдерство фіскальна служба скандал університет Сергій Марченко
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