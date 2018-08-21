  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Москві поліція затримала учасників пікету на підтримку Сенцова

    • Розсилка
    В Москві поліція затримала учасників пікету на підтримку Сенцова
    Фото: «Новая газета»

    Затриманих повезли у відділення поліції для складання протоколу

    На Чистопрудному бульварі в Москві поліцейські затримали активістів, які влаштували пікети на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який вже сто днів голодує в російській колонії.

    Про це повідомляє «Новая газета».

    Зазначається, що поліція затримала щонайменше семеро осіб, їх повезли у відділення поліції для складання протоколу.

    В цілому на акцію прийшли близько 30 активістів, деякі з них тримали плакати на підтримку Сенцова.

    «Хочеться, щоб прийшло багато народу, але люди бояться вийти, тому що зараз закони, які обмежують вихід на вулицю», - зазначив один з пікетувальників, музикант Олексій Беленкін.

    Нагадаємо, 21 серпня виповнюється 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.

    Читайте також
    Росія Олег Сенцов путінський режим політв’язні обмін полоненими
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ