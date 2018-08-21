В Москві поліція затримала учасників пікету на підтримку Сенцова



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Фото: «Новая газета»

Затриманих повезли у відділення поліції для складання протоколу

На Чистопрудному бульварі в Москві поліцейські затримали активістів, які влаштували пікети на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який вже сто днів голодує в російській колонії.

Про це повідомляє «Новая газета».

Зазначається, що поліція затримала щонайменше семеро осіб, їх повезли у відділення поліції для складання протоколу.

В цілому на акцію прийшли близько 30 активістів, деякі з них тримали плакати на підтримку Сенцова.

«Хочеться, щоб прийшло багато народу, але люди бояться вийти, тому що зараз закони, які обмежують вихід на вулицю», - зазначив один з пікетувальників, музикант Олексій Беленкін.

Нагадаємо, 21 серпня виповнюється 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.