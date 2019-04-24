В МВС РФ розповіли, як будуть видавати паспорти мешканцям окупованого Донбасу



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Мешканці окупованого Донбасу зможуть отримати паспорт РФ без відмови від українського, зазначили в МВС РФ

Мешканці окупованих Росією районів Донбасу, так званих «ДНР» і «ЛНР», зможуть звернутися за отриманням російського громадянства без відмови від українського.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МВС Росії.

«Встановлений указом порядок звернення з відповідною заявою обумовлений специфікою ситуації, що склалася і важким становищем, в якому перебувають громадяни України та особи без громадянства, які проживають на територіях «ДНР» і «ЛНР», - йдеться у повідомленні МВС РФ.

Наголошується, що «зазначена категорія громадян має право звернутися із заявою про набуття громадянства Росії, не відмовляючись від українського громадянства». Повідомляється, що наразі опрацьовуються механізми такою реалізації.

«Прийом заяв у даній категорії громадян буде здійснюватися через уповноважених осіб «ДНР» і «ЛНР» і розглядатися на території Ростовської області, де для цього є всі необхідні умови, включаючи матеріально-технічні ресурси і бланкову продукцію», — додали у МВС.

Повідомляється, що можливий термін розгляду заяви — до 3 місяців. Мешканці так званих «ДНР» і «ЛНР» зможуть також отримувати закордонний паспорт РФ, додали у МВС.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.