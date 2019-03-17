В МВС Сербії анонсували покарання для демонстрантів, які захопили будівлю держтелерадіо



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Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефановіч

Протестувальникам пообіцяли «реальні покарання»

Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефановіч анонсував покарання для протестувальників, які брали участь у захопленні будівлі державної телерадіокомпанії 16 березня.

Про це повідомляє видання PTS.

За його словами, відповідальність за свої дії понесе кожен з учасників протесту, які в суботу увірвалися в будівлю національного телебачення Сербії PTS.

«Кожна людина, яка увірвалась в будівлю RTS, буде покарана. Закликаю всіх громадян припинити порушувати закон. Закликаю лідерів «Союзу за Сербію« припинити знищувати майно та погрожувати журналістам», - сказав міністр.

Він також нагадав протестувальникам про «македонський сценарій», оскільки в Македонії за вторгнення в урядові будівлі порушникам винесли терміни до 17 років ув'язнення.

Нагадаємо, у столиці Сербії - Белграді - учасники антипрезидентськоuj мітингу в п'ятницю, 16 березня, вторглися в будівлю держтелерадіо компанії РТС. Демонстранти закидали камінням співробітників поліції, а після зламали двері будівлі сербського держтелебачення, зайнявши в підсумку приміщення телерадіокомпанії.