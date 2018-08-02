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    В МЗС РФ заявили, що на тілах вбитих у Африці журналістів не було слідів тортур

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    <div class="copy">Зліва направо: Кирило Радченко, Олександр Расторгуєв, Орхан Джемаль</div> - В МЗС РФ заявили, що на тілах вбитих у Африці журналістів не було слідів тортур
    Фото: Facebook телеканал Дождь
    Зліва направо: Кирило Радченко, Олександр Расторгуєв, Орхан Джемаль

    Захарова повідомила про результати огляду тіл загиблих місцевими лікарями

    Слідів тортур на тілах трьох російських журналістів, вбитих у Центрально-Африканській Республіці (ЦАР), місцеві лікарі не виявили.

    Про це повідомила в четвер, 2 серпня, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

    «За даними, отриманими від співробітників посольства Росії в ЦАР, при первинному огляді тіл місцеві лікарі не виявили слідів тортур, тільки вогнепальні поранення», - сказала Захарова.

    Раніше електронне видання Palmares Centrafrique з посиланням на джерела повідомило, що перед убивством російські журналісти в ЦАР були викрадені повстанцями і зазнали допиту. При цьому видання вважає, що до злочину можуть бути причетні заколотники з мусульманського повстанського руху «Селек».

    Нагадаємо, 31 липня ЗМІ повідомили про загибель трьох російських журналістів у Центральноафриканській Республіці. Ідеться про Орхана Джемаля, Кирила Радченка і Олександра Расторгуєва.

    У ЦАР журналісти знімали матеріал про російських найманців ПВК «Вагнер». 

    Джерело: ТАСС

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