В NASA показали візуалізацію викривленого світу чорної діри: приголомшливе відео



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Нова візуалізація чорної діри ілюструє, як гравітація спотворює наш погляд, деформуючи оточення

Космічне агентство NASA випустило приголомшливу нову візуалізацію чорної діри з високою роздільною здатністю, зокрема, те, як її гравітація спотворює зовнішній вигляд.

Про це пише пресслужба держагентсва.

NASA описує цей ефект деформації як такий, що можна побачити, дивлячись в дзеркало, яке спотворює світло, спотворюючи зовнішній вигляд навколишнього матеріалу і формуючи в аккреційному диску те, що здається світлими і темними «смугами».

Згідно з NASA, чорна діра має надзвичайну гравітацію, яка випромінює світло, що виходить з різних частин її навколишнього диска.

Do black holes deserve their reputation as super-weird cosmic objects? Judge for yourself: This new visualization shows how a black hole’s gravity warps our view of its surroundings, much like a carnival mirror! #BlackHoleWeek https://t.co/JpMmP4QriZ pic.twitter.com/i88f462t56 — NASA Universe (@NASAUniverse) 25 вересня 2019 р.

Ця легка зміна призводить до спотвореного зображення з точки зору когось зовні.

Спотворення впливає не тільки на зовнішній вигляд кільця. Космічне агентство відзначає, що ліва сторона диска виглядає яскравіше, ніж права, тому що частина, яка рухається в бік глядача, дає «підвищення» яскравості – щось протилежне тому, коли диск віддаляється від глядача справа.

Змодельована чорна діра є сферичної, тому фотонна кільце виглядає майже круглим і ідентичним з будь-якого кута зору. Всередині нього видно тінь чорної діри, площа якої приблизно в два рази більше горизонту подій, так званої точки неповернення.