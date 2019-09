В NASA показали візуалізацію викривленого світу чорної діри: приголомшливе відео

Нова візуалізація чорної діри ілюструє, як гравітація спотворює наш погляд, деформуючи оточення

Космічне агентство NASA випустило приголомшливу нову візуалізацію чорної діри з високою роздільною здатністю, зокрема, те, як її гравітація спотворює зовнішній вигляд.

Про це пише пресслужба держагентсва.

NASA описує цей ефект деформації як такий, що можна побачити, дивлячись в дзеркало, яке спотворює світло, спотворюючи зовнішній вигляд навколишнього матеріалу і формуючи в аккреційному диску те, що здається світлими і темними «смугами».

Згідно з NASA, чорна діра має надзвичайну гравітацію, яка випромінює світло, що виходить з різних частин її навколишнього диска.

Do black holes deserve their reputation as super-weird cosmic objects? Judge for yourself: This new visualization shows how a black hole’s gravity warps our view of its surroundings, much like a carnival mirror! #BlackHoleWeek https://t.co/JpMmP4QriZ pic.twitter.com/i88f462t56