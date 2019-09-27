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    В NASA показали візуалізацію викривленого світу чорної діри: приголомшливе відео

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    В NASA показали візуалізацію викривленого світу чорної діри: приголомшливе відео

    Нова візуалізація чорної діри ілюструє, як гравітація спотворює наш погляд, деформуючи оточення

    Космічне агентство NASA випустило приголомшливу нову візуалізацію чорної діри з високою роздільною здатністю, зокрема, те, як її гравітація спотворює зовнішній вигляд.

    Про це пише пресслужба держагентсва.

    NASA описує цей ефект деформації як такий, що можна побачити, дивлячись в дзеркало, яке спотворює світло, спотворюючи зовнішній вигляд навколишнього матеріалу і формуючи в аккреційному диску те, що здається світлими і темними «смугами».

    Згідно з NASA, чорна діра має надзвичайну гравітацію, яка випромінює світло, що виходить з різних частин її навколишнього диска. 

    Ця легка зміна призводить до спотвореного зображення з точки зору когось зовні.

    Спотворення впливає не тільки на зовнішній вигляд кільця. Космічне агентство відзначає, що ліва сторона диска виглядає яскравіше, ніж права, тому що частина, яка рухається в бік глядача, дає «підвищення» яскравості – щось протилежне тому, коли диск віддаляється від глядача справа. 

    26_nasa2

    Змодельована чорна діра є сферичної, тому фотонна кільце виглядає майже круглим і ідентичним з будь-якого кута зору. Всередині нього видно тінь чорної діри, площа якої приблизно в два рази більше горизонту подій, так званої точки неповернення.

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