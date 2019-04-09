В НАТО почалися навчання із питань кібербезпеки під час виборів



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У навчаннях НАТО будуть брати участь шість команд, до яких залучать 1 тисячу спеціалістів

В рамках навчань спеціалісти відпрацюють відповідь на втручання хакерів в вибори

9 квітня в НАТО стартували чотириденні навчання під назвою Locked Shields 2019 з питань кібербезпеки.

Про це пише ресурс Fifth Domain.

В рамках навчань будуть відпрацьовуватися питання відповіді на втручання хакерів у вибори із метою поширення хаосу і паніки.

В вигаданій країні Берулія в процесі проведення волевиявлення народу хакери за легендою навчань своїми діями виводять із ладу критичну інфраструктуру, що викликає перебої із постачанням води, електроенергії. Це викликає протести із боку населення і ставить під питання легітимність виборів.

У навчаннях будуть брати участь шість команд, до яких залучать 1 тисячу спеціалістів. Тренування із кібербезпеки буде координувати спеціалізований центр передового досвіду, який знаходиться в Естонії.

Нагадаємо, в ЦВК заявили, що кібербезпека інформаційних виборчих систем відпрацювала належним чином під час проведення виборів президента України 31 березня.