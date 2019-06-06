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    У Нідерландах негода наробила лиха (фото)

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    <p>На один із будинків на човні впало дерево і розтрощило його</p> - У Нідерландах негода наробила лиха (фото)

    На один із будинків на човні впало дерево і розтрощило його

    nos.nl

    Найсильніший вітер зі швидкістю 127 кілометрів на годину був зафіксований в Утрехті

    Негода в ніч на четвер спричинила руйнування у низці районів Нідерландів – вирвані з коренем через сильний вітер дерева падали на автомобілі, будинки і човни.

    Найсильніший вітер зі швидкістю 127 кілометрів на годину був зафіксований в Утрехті, повідомляє NOS.

    В Амстердамі в ніч на четвер теж було вітряно. Як розповів один з очевидців, мешканець східної частини міста  Ервін Ван Де Пол, зламане вітром дерево впало на його автомобіль, повністю знищивши його.

    Не пощастило і мешканцям одного з будинків на човні, на який впало дерево і розтрощило його.

    Вітер поламав десятки дерев і в околицях Амстердама.

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    У Нідерландах негода наробила лиха (фото)
    У Нідерландах негода наробила лиха (фото)
    У Нідерландах негода наробила лиха (фото)
    У Нідерландах негода наробила лиха (фото)
    У Нідерландах негода наробила лиха (фото)
    У Нідерландах негода наробила лиха (фото)
    Фото: nos.nl

    В окремих районах Нідерландів випав град.

    Також через сильні грози протягом останніх двох ночей були заблоковані під'їзні шляхи до найстарішого в країні Національного парку Велювезом.

    Джерело: Європейська правда

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