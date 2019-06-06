У Нідерландах негода наробила лиха (фото)
На один із будинків на човні впало дерево і розтрощило його
Найсильніший вітер зі швидкістю 127 кілометрів на годину був зафіксований в Утрехті
Негода в ніч на четвер спричинила руйнування у низці районів Нідерландів – вирвані з коренем через сильний вітер дерева падали на автомобілі, будинки і човни.
Найсильніший вітер зі швидкістю 127 кілометрів на годину був зафіксований в Утрехті, повідомляє NOS.
В Амстердамі в ніч на четвер теж було вітряно. Як розповів один з очевидців, мешканець східної частини міста Ервін Ван Де Пол, зламане вітром дерево впало на його автомобіль, повністю знищивши його.
Не пощастило і мешканцям одного з будинків на човні, на який впало дерево і розтрощило його.
Вітер поламав десятки дерев і в околицях Амстердама.
В окремих районах Нідерландів випав град.
Також через сильні грози протягом останніх двох ночей були заблоковані під'їзні шляхи до найстарішого в країні Національного парку Велювезом.
Джерело: Європейська правда