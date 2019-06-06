У Нідерландах негода наробила лиха (фото)



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На один із будинків на човні впало дерево і розтрощило його nos.nl

Найсильніший вітер зі швидкістю 127 кілометрів на годину був зафіксований в Утрехті

Негода в ніч на четвер спричинила руйнування у низці районів Нідерландів – вирвані з коренем через сильний вітер дерева падали на автомобілі, будинки і човни.

Найсильніший вітер зі швидкістю 127 кілометрів на годину був зафіксований в Утрехті, повідомляє NOS.

В Амстердамі в ніч на четвер теж було вітряно. Як розповів один з очевидців, мешканець східної частини міста Ервін Ван Де Пол, зламане вітром дерево впало на його автомобіль, повністю знищивши його.

Не пощастило і мешканцям одного з будинків на човні, на який впало дерево і розтрощило його.

Вітер поламав десятки дерев і в околицях Амстердама.

В окремих районах Нідерландів випав град.

Також через сильні грози протягом останніх двох ночей були заблоковані під'їзні шляхи до найстарішого в країні Національного парку Велювезом.

Джерело: Європейська правда