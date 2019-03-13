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    В Нігерії обвалилася будівля школи, під завалами більше ста людей

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    <p>Інформації про причини обвалу будівлі поки немає</p> - В Нігерії обвалилася будівля школи, під завалами більше ста людей

    Інформації про причини обвалу будівлі поки немає

    Фото: twitter.com/GianZelaya

    До місця обвалу приходять батьки, які намагаються знайти своїх дітей

    На острові Лагос в однойменному штаті Нігерії обрушилася триповерхова будівля, в якій розташовувалася школа. Під завалами знаходяться більше 100 осіб.

    Про це повідомила в середу газета Guardian.

    За даними видання, кілька учнів були госпіталізовані, можливі жертви.

    До місця обвалу приходять батьки, які намагаються знайти своїх дітей.

    Інформації про причини обвалу поки немає.

    Нагадаємо, у Стамбулі у результаті обвалу 8-поверхового будинку загинули більше 20 людей.

    Джерело: ТАСС

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