В Нігерії обвалилася будівля школи, під завалами більше ста людей
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Розсилка
Інформації про причини обвалу будівлі поки немає
До місця обвалу приходять батьки, які намагаються знайти своїх дітей
На острові Лагос в однойменному штаті Нігерії обрушилася триповерхова будівля, в якій розташовувалася школа. Під завалами знаходяться більше 100 осіб.
Про це повідомила в середу газета Guardian.
За даними видання, кілька учнів були госпіталізовані, можливі жертви.
До місця обвалу приходять батьки, які намагаються знайти своїх дітей.
#URGENTE— Gian Zelaya Magallán (@GianZelaya) 13 марта 2019 г.
En Lagos, #Nigeria, colapsa una escuela y quedan atrapados cerca de 100 niños bajos los escombros. :'( pic.twitter.com/UFjzIXInOv
Інформації про причини обвалу поки немає.
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Нагадаємо, у Стамбулі у результаті обвалу 8-поверхового будинку загинули більше 20 людей.
Джерело: ТАСС