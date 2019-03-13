В Нігерії обвалилася будівля школи, під завалами більше ста людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інформації про причини обвалу будівлі поки немає Фото: twitter.com/GianZelaya

До місця обвалу приходять батьки, які намагаються знайти своїх дітей

На острові Лагос в однойменному штаті Нігерії обрушилася триповерхова будівля, в якій розташовувалася школа. Під завалами знаходяться більше 100 осіб.

Про це повідомила в середу газета Guardian.

За даними видання, кілька учнів були госпіталізовані, можливі жертви.

До місця обвалу приходять батьки, які намагаються знайти своїх дітей.

#URGENTE



En Lagos, #Nigeria, colapsa una escuela y quedan atrapados cerca de 100 niños bajos los escombros. :'( pic.twitter.com/UFjzIXInOv — Gian Zelaya Magallán (@GianZelaya) 13 марта 2019 г.

Інформації про причини обвалу поки немає.

Нагадаємо, у Стамбулі у результаті обвалу 8-поверхового будинку загинули більше 20 людей.

Джерело: ТАСС