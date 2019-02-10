Обвал будинку в Стамбулі: кількість загиблих збільшилася до 21



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14 осіб отримали поранення

Причина обвалу наразі невідома

Кількість загиблих в результаті обвалу житлового будинку в Стамбулі збільшилася до 21 особи. Про це повідомляє AFP.

«У результаті обвалення семиповерхового будинку в азіатському районі Стамбула загинула 21 особа, ще щонайменше 14 отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Причини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, обвалення семиповерхової будівлі у Стамбулі сталося у середу, 6 лютого. У будинку, в якому загалом зареєстровані 43 особи, перебували 30 жителів. Причина обвалу наразі невідома.

Раніше повідомлялося про 17 жертв.

Джерело: Укрінформ