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    У світі

    Обвал будинку в Стамбулі: кількість загиблих збільшилася до 21

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    <p>14 осіб отримали поранення</p> <div></div> - Обвал будинку в Стамбулі: кількість загиблих збільшилася до 21

    14 осіб отримали поранення

    Причина обвалу наразі невідома

    Кількість загиблих в результаті обвалу житлового будинку в Стамбулі збільшилася до 21 особи. Про це повідомляє AFP.

    «У результаті обвалення семиповерхового будинку в азіатському районі Стамбула загинула 21 особа, ще щонайменше 14 отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

    Причини інциденту з'ясовуються.

    Нагадаємо, обвалення семиповерхової будівлі у Стамбулі сталося у середу, 6 лютого. У будинку, в якому загалом зареєстровані 43 особи, перебували 30 жителів. Причина обвалу наразі невідома.

    Раніше повідомлялося про 17 жертв.

    Джерело: Укрінформ

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