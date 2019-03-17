В Німеччині оголосила про брак 1,2 млн робітників



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Особливо великі проблеми з пошуком працівників має будівельна галузь

Майже половина німецьких підприємств мають проблеми з заповненням вакансій.

Про це йдеться в доповіді Федерального об’єднання торгово-промислових палат Німеччини DIHK.

Як зазначає видання, в Німеччині 49% підприємств мають проблеми з пошуком працівників. При цьому минулого року про труднощі із заповненням вакансій повідомляли 47% підприємств.

Особливо великі проблеми з пошуком працівників має будівельна галузь. Дефіцит кадрів також стримує розвиток цифрової інфраструктури. Як заявив керівник DIHK Ахім Деркс, ця ситуація на ринку праці може негативно вплинути на перспективи економічного зростання та інноваційний потенціал Німеччини.

За даними Федерального бюро праці, в Німеччині близько 1,2 млн вакантних робочих місць – від водіїв вантажівок, столярів, осіб, які доглядають за літніми людьми та інвалідами, до ІТ-фахівців.

Німецька торгово-промислова палата наводить іншу цифру – в ФРН не вистачає 1,6 млн співробітників. Зокрема, в наступні 10 років країні бракуватиме 100 тисяч електроінженерів. Згідно з даними Інституту економіки Німеччини, вакантні робочі місця призводять до втрати до 30 млрд євро на рік для економіки.