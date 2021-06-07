В Німеччині помер останній визволитель Аушвіца

Керуючи своїм танком, Душман зніс огорожу під електричним струмом, яка слугувала для утримання в'язнів

Останній живий солдат, який брав участь у визволенні нацистського концтабору Аушвіц, Давид Душман помер у віці 98 років. Про це повідомляє ВВС.

27 січня 1945 року Давид Душман служив у 227 танковому батальйоні Червоної Армії СРСР та брав участь у боях та звільненні в'язнів концентраційного табору Аушвіц. Зокрема, керуючи своїм танком, Душман зніс огорожу під електричним струмом, яка слугувала для утримання в'язнів.

Після завершення Другої світової війни Душман став фехтувальником, і у 1951 році отримав титул чемпіона СРСР з фехтування на шпагах. З 1952 по 1988 рік Душман був тренером жіночої олімпійської збірної СРСР з фехтування.

На початку 1990-х Давид Душман перебрався до Австрії, а в 1996 році – до Німеччини, де проживав у Мюнхені. Душман брав активну участь у просвітницьких заходах та вшануванні пам'яті жертв Голокосту.

Тим часом, Верховній раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм. Відповідний законопроект №5110 уже отримав підтримку комітету з питань свободи слова. Про це повідомила пресслужба сайту ВР.

Документ пропонує поширити покарання, передбачені у статті 161 Кримінального кодексу, на прояви антисемітизму.

Прояви антисемітизму хочуть карати штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 гривень) або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.