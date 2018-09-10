В Німеччині випробують безпілотний трамвай



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Під час випробувань безпілотний трамвай проїде маршрутом довжиною 6 кілометрів

Німецька компанія Siemens спільно з оператором пасажирського транспорту ViP Verkehrsbetrieb Potsdam наприкінці вересня 2018 року проведе демонстраційні випробування безпілотного трамвая. Трамвай випробують у Потсдамі в умовах реального дорожнього руху, під час виставки InnoTrans 2018.

Про це повідомляє Railway Technology.

Новий безпілотний трамвай зробили на базі вагона Combino. На нього встановили кілька лідарів, радар і камери, за допомогою яких трамвай здатний складати тривимірну карту навколишнього світу за маршрутом, виявляти машини та пішоходів, а також розпізнавати дорожні знаки.

За словами розробників, трамвай здатний розпізнавати сигнали світлофорів, а також зупинятися на потрібних зупинках, чекати завершення посадки та висадки пасажирів.

Під час випробувань безпілотний трамвай проїде маршрутом довжиною 6 кілометрів.