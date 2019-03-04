В Нью-Йорку через сильні снігопади закрили школи
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За прогнозами синоптиків, після снігопаду в понеділок в Нью-Йорку очікується сильний вітер до 11 м/с
Мер Нью-Йорка повідомив, що паркуватися вздовж вулиць заборонено до середи
Усі школи Нью-Йорка закрили в понеділок через сильні снігопади.
Про це повідомляє New York Post.
Мер міста Білл де Блазі оголосив про закриття шкіл у понеділок, а також про скасування всіх позакласних заходів у неділю ввечері.
У свою чергу комісар з надзвичайних ситуацій міста Джозеф Еспозіто повідомив: «Я думаю, що найбільш критичним періодом буде година пік у понеділок вранці. Ось чому ми закликаємо людей триматися подалі від доріг».
Мер Нью-Йорка зазначив, що паркуватися вздовж вулиць заборонено до середи.
За прогнозами синоптиків, після снігопаду в понеділок по місту очікується сильний вітер до 11 м/с, і 4 градуси тепла будуть відчуватися як 6 градусів нижче нуля.
Пізніше, до п'ятниці, прогнозують дуже холодну погоду.
Найхолоднішим днем тижня буде середа з максимумом у 3 градуси нижче нуля. Середнє значення для цієї пори року в Нью-Йорку становить 7 градусів тепла.
«Буде не по сезону холодно. Така погода зазвичай буває в кінці січня, а не на початку березня», - сказав метеоролог Ден Пидиновскі.
Нагадаємо, за останніми даними пошуково-рятувальних операцій в американському штаті Алабама, де в неділю обрушилося стихійне торнадо, кількість жертв від негоди сягнула 22 осіб.
Джерело: УНН