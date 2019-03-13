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    В ОБСЄ розповіли, хто обговорює списки для обміну у Контактній групі

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    В ОБСЄ розповіли, хто обговорює списки для обміну у Контактній групі

    Тоні Фріш уточнює становище тих осіб, які знаходяться в списках для обміну

    У Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі обговорюються списки для обміну.

    Про це заявив журналістам за підсумками засідання ТКГ, що пройшло в Мінську, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, повідомляє БЕЛТА.

    «Списки обговорюються. Уточнюється становище тих осіб, які знаходяться в цих списках. Це дуже детальна робота, вона йде. Це робиться послом Тоні Фрішем», - сказав Сайдік.

    Раніше перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що координатор місії ОБСЄ Тоні Фріш у квітні відвідає в'язниці по обидва боки лінії розмежування на Сході України.

    Вона також заявила, що Російська Федерація блокує процес звільнення заручників і політв'язнів.

    ОБСЄ Ірина Геращенко робота
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