В ОБСЄ розповіли, хто обговорює списки для обміну у Контактній групі



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Тоні Фріш уточнює становище тих осіб, які знаходяться в списках для обміну

У Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі обговорюються списки для обміну.

Про це заявив журналістам за підсумками засідання ТКГ, що пройшло в Мінську, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, повідомляє БЕЛТА.

«Списки обговорюються. Уточнюється становище тих осіб, які знаходяться в цих списках. Це дуже детальна робота, вона йде. Це робиться послом Тоні Фрішем», - сказав Сайдік.

Раніше перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що координатор місії ОБСЄ Тоні Фріш у квітні відвідає в'язниці по обидва боки лінії розмежування на Сході України.

Вона також заявила, що Російська Федерація блокує процес звільнення заручників і політв'язнів.