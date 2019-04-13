В ОБСЄ зафіксували ракетний комплекс «Оса» на окупованій території



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Безпілотник ОБСЄ дальнього радіусу дії зафіксував на окупованому Донбасі російські ракетні комплекси

Безпілотник ОБСЄ зафіксував ворожу техніку на схід від Донецька

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) продовжує фіксувати порушення російськими окупаційними військами домовленостей про відведення важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними звіту спостерігачів ОБСЄ за 10 квітня, безпілотник зафіксував танк бойовиків розміщений з порушенням ліній відведення. Важке озброєння було зафіксоване поблизу Новоселівки на північний схід від Донецька.

Також, безпілотник місії ОБСЄ зафіксував 1 зенітний ракетний комплекс 9К33 «Оса» поруч з житловим будинком в Калинівці. Ще 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» були зафіксовані біля Покровки та ще дві буксирувані гаубиці Д-30 122 мм й одну самохідну гаубицю 2С1 «Гвоздика» виявили поряд Виноградним.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 15 танків Т-72 поблизу Донецька та 7 танків і 3 зенітні ракетні комплекси на території колишнього аеропорту «Луганськ«. Поблизу Старого, що на захід від Луганську, безпілотник ОБСЄ виявив 2 одиниці БТР-70, а біля Довгого один МТ-ЛБ зі встановленою зенітною установкою ЗУ-23 та один БМП.

«10 квітня Місія зафіксувала: два БМП-1 та одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину БТС-4 і одну зенітну установку ЗУ‑23, встановлену на вантажівку, в населеному пункті Брянка на південний захід від Луганська», - додали у відомстві.