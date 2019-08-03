В Одесі чоловік напідпитку кинув гранату з вікна дев'ятого поверху



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У чоловіка вилучено ще декілька предметів, схожих на гранати

В Одесі 47-річний нетверезий мешканець багатоповерхівки з хуліганських спонукань із вікна квартири на дев’ятому поверсі кинув гранату. Вибух не відбувся і ніхто не постраждав. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Як повідомляється, під час огляду місця події поліцією вилучено металеві предмети, зовні схожі на корпус гранати РГД-5, та запал. Поліцією встановлено особу, причетну до вказаного правопорушення.

В ході огляду оселі в чоловіка вилучено ще декілька предметів, схожих на гранати.

Відкрито кримінальну справу за статтями «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч.1 ст.263 ККУ) та «хуліганство» (ч.4 ст.296 ККУ).

Зловмисника затримали.

Триває слідство.