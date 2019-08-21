В Одесі Московський патріархат просить мера заборонити ЛГБТ-марш



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КиївПрайд-2019, 23 червня 2019 року

Перший підпис під зверненням поставив митрополит Одеський і Ізмаїльський УПЦ Московського патріархату Агафангел

Ряд релігійних організацій Одеси виступив зі зверненням до міського голови Одеси Геннадія Труханова, попросивши того не допустити проведення в місті ЛГБТ-акції «Прайд-2019», анонсованої на кінець серпня.

Про це повідомляє «Думская».

Автори документа цитують Біблію і 51-ю статтю Конституції України, де йдеться про те, що «шлюб базується на вільній волі чоловіки і жінки», а «сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються законом».

Підписанти вважають, що проведення в Одесі маршу сексменшин «недоречно» і «підриває репутацію міста». Вони просять мера не допустити «Прайд» «заради збереження миру серед жителів і гостей міста» і обіцяють «молитися за душі цих людей, щоб Господь допоміг їм звільнитися від збочень».

Перший підпис під зверненням поставив митрополит Одеський і Ізмаїльський УПЦ Московського патріархату Агафангел. Також там є підписи одеських представників однієї з іудейських громад (не найбільшої); Вірменської апостольської церкви; Римо-католицької і Української греко-католицької церков; декількох протестантських організацій.

Мусульмани і Православна церква України цю ініціативу проігнорували.

В Одеському екзархаті УГКЦ журналістам заявили, що лист підписав настоятель кафедрального собору Святого Андрія Первозванного отець Руслан Остафій і це його особиста ініціатива. Більш того, коли греко-католик ставив свій підпис і печатку, підпису Агафангела там не було.

У пресслужбі Одеської єпархії ПЦУ повідомили, що в минулому році єпископ Павло підписував аналогічне звернення, але в цьому не зміг, оскільки «його просто немає в Одесі».

Римо-католики ситуацію поки не коментують. Під зверненням стоїть підпис єпископа Броніслава Бернацького, але загальновідомо, що він уже в похилому віці, важко хворіє і давно не керує діоцезією, де призначено єпископа-коад'ютора (виконуючого обов'язки) - Станіслава Широкорадюка. Тільки останній може офіційно представляти католицьку громаду півдня України в подібних речах, але отець Станіслав папір не підписав. За інформацією джерел видання в Києві, апостольська нунціатура (посольство Ватикану) в Києві настійно рекомендувала католицьким громадам не брати активної участі в подібних ініціативах, особливо якщо вони виходять від Московського патріархату.

Хто саме домігся від хворого Бернацького підпису під документом, невідомо.

Нагадаємо, у Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.